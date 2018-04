Bergtierpark in Fürth könnte erweitert werden

Anzeige

Nun hat die Gemeindevertretung beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro für Tiergartengestaltung und dem Veterinäramt des Kreises Bergstraße einen Masterplan für den Tierpark aufzustellen. Darin sollen die beiden Varianten inklusive einer Wirtschaftlichkeitsrechnung vorkommen. Im Gesamtbeschluss ist ausgeführt, dass „kurzfristig die kleinere Variante“ – die Verbesserung des Status quo – anzustreben ist. Dabei sollen auch sämtliche durch das Veterinäramt vorgegebenen Maßnahmen für die untergebrachten Tiere ergriffen und die Aufwertung des Tierparks erreicht werden.

Im Raum steht nach wie vor der Auftrag an die Verwaltung, fortlaufend die Option zur Abgabe des Bergtierparks an Dritte (Kreis Bergstraße, Geo-Naturpark oder private Investoren) zu prüfen. Auf die Nachfrage, wie weit der Zeithorizont zur Erstellung des Plans gespannt ist, antwortete Bürgermeister Volker Oehlenschläger, dass er in 12 bis 18 Monaten damit rechne. mk

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.04.2018