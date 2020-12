Berufswahl in Corona-Zeiten

Reichelsheim.Mehrfach wurde die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim bereits mit dem Gütesiegel „Berufs- und Studienorientierung“ des Landes Hessen zertifiziert. Nun hat die GAZ als eine von 42 Schulen bundesweit am Siegelday 2020 teilgenommen.

Dabei führen Schulen mit dem Berufswahl-Siegel aus dem ganzen Bundesgebiet eine besondere Aktion ihrer Wahl durch, die auf das Siegel aufmerksam macht. Schon früh hatte sich das Berufsorientierungsteam der GAZ dazu entschieden, an der deutschlandweiten Aktion teilzunehmen und dabei auf die Berufsorientierung in Zeiten der Corona-Pandemie hinzuweisen. Und so standen für die Abschlussklassen 9a, 10b und 10c virtuelle Betriebsführungen auf dem Programm.

Schüler stellen Fragen zur Lehre

Dabei konnten die Schüler über eine Videoschaltung mit Auszubildenden und Ausbildungsleitern ins Gespräch kommen und Fragen rund um die Ausbildung stellen. Organisiert wurde der Siegelday an der GAZ vom Berufsorientierungsteam der Schule. Der Veranstaltungstag wurde von Christian Hofmann geleitet. Die GAZ wurde dabei von den Firmen Merck und Pirelli Deutschland unterstützt. red

