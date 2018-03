Anzeige

Die Stadtverwaltung organisiert mit dem Freundeskreis Pawlowiczki derzeit noch ein Rahmenprogramm. So steht für die Gäste ein Ausflug nach Erbach und Michelstadt auf dem Programm. Auch die Altstadt von Lindenfels, die Burg und die Museen werden besucht. Bevor die Gäste am Sonntag 3. Juni, nach Hause fahren, wird das Orchester noch den Gottesdienst in der katholischen Kirche umrahmen. cs

