Besuch beim Jugendfilmfestival

Rimbach.Seit etlichen Jahren nutzt die Fachschaft Sprachen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach das Angebot des Jugendfilmfestivals Cinéfête. Auch in diesem Jahr fuhren die Schüler, die an der Haupt- und Realschule Französisch lernen, nach Mannheim.

Begleitet von den Französischlehrerinnen Britta Hendler, Sabine Kümpel und Sonja Laudenklos schauten sie sich den Film „Kiss and cry“ an, der die Schüler mächtig beeindruckte. Die Geschichte um eine junge Eiskunstläuferin, die mit dem Training und ihrem Leben überfordert ist, sprach die jungen Menschen an. Nach der Vorstellung hatten die Mädchen und Jungen Gelegenheit, eine Kleinigkeit zu essen. is

