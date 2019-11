Besuch im Modernen Theater

Rimbach.An der Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) gibt es bereits seit einigen Jahren zwei Sprachintensivklassen. In diesen sind Schüler, die noch nicht lange in Deutschland leben und deswegen an ihren Sprachkenntnissen arbeiten müssen. Sabine Kümpel und Christian Stein, die Lehrer der beiden Klassen, hatten sich für einen Tag ein besonderes Programm zurechtgelegt.

Sie trafen sich mit den Kindern und Jugendlichen am Rimbacher Bahnhof und machten sich mit dem Zug auf den Weg nach Weinheim. Dort ging es ins Moderne Theater, wo sich die Schüler zunächst mit Popcorn und Getränken eindecken durften. Im Anschluss schauten sich die beiden Klassen den Film „Unsere Lehrerin – die Weihnachtshexe“ an. Nach dem Film hatten die Schüler die Möglichkeit, Freizeit in Weinheim zu genießen und die Geschäfte zu erkunden. So konnten sie an diesem Tag nicht nur ihre Sprachfertigkeiten beim Einkauf testen, sondern auch erleben, wie sich die deutsche Sprache im Film anhört. Begeistert machten sich die beiden Klassen wieder zurück. red

