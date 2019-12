Besuch vom Gewerkschaftsvorstand

Reichelsheim.Auf Einladung der Schulgruppe der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim besuchte der Landesvorstand der Gewerkschaft die Schule, um mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen. Themen der Zusammenkunft waren außer der hessischen Bildungspolitik im Allgemeinen auch die steigende Verwaltungsarbeit und die Arbeitsbelastung der Lehrer.

Aber auch die Unterrichtsversorgung, die Transparenz von Schuldeputaten und das Erteilen von fachfremdem Unterricht waren Gegenstand der Debatte.

Personalratswahlen im Mai

Ein Thema waren die nächsten Personalratswahlen am 12. und 13. Mai in Hessen. Da bessere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung nicht „vom Himmel fallen“, werde auch die GEW wieder Kandidaten aufstellen und sich für die Interessen der Kollegien stark machen, heißt es in einer Mitteilung. Um Fragen zum Ablauf der Wahlen zu klären, war Ralf Amann, Vorsitzender für die Gesamtpersonalratswahl und Mitarbeiter im GEW-Kreisvorstand Odenwaldkreis, mit an die Zinn-Schule gekommen.

Die GEW-Schulgruppe bedankte sich bei der Landesvorsitzenden Maike Wiedwald, ihrem Stellvertreter Tony Schwarz sowie Ralf Amann für, den Besuch und die Bemühungen, die Arbeit der Lehrergewerkschaft am Ort zu unterstützen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019