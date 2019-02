Besuche in Frankfurt und im Harz stehen auf dem Programm

Lindenfels.Die gut besuchte Jahreshauptversammlung des Lindenfelser Odenwaldklubs hat allen Mitgliedern einen umfassenden Rückblick auf ein ereignisreiches Wanderjahr geboten. Im Namen des Vorstandes begrüßte Vorsitzende Regina Richter die Mitglieder und eröffnete damit die Versammlung.

In ihrem Geschäftsbericht stellte die Vorsitzende ein aktives Vereinserleben und die abwechselnden Wanderungen heraus. Auch im abgelaufenen Jahr war es das Ziel allen Mitgliedern und Gästen bei den gemeinsamen Wanderungen die Schönheiten des Odenwaldes und damit die Landschaft, Natur und Kultur unserer Heimat aufzuzeigen. Dazu zählten auch die Wanderungen, die über den Odenwald hinausführten wie ein Stück auf dem Bergsträßer Blütenweg, eine Weinlagenwanderung an den Bergstraße und der Wandertag in Miltenberg/Bürgstadt.

Bei Ferienspielen mitgewirkt

Gerne erinnern sich die Teilnehmer an die Wanderfahrt mit Bergtouren in Münster in Tirol am Rande des Zillertales. Ein weiterer Höhepunkt war sicher auch die Fahrt und der Besuch des ZDF mit Aufenthalt in Mainz und Abschluss am Rhein in Worms.

Das wöchentliche Laufen mit Stöcken im Schenkenberg jeden Donnerstag ist nach wie vor beliebt und wird von Daniela Liebscher mit Aufwärmübungen ergänzt. Der OWK beteiligte sich wiederum an den Ferienspielen der Stadt Lindenfels, dabei erlebten 20 Kinder das Auerbacher Schloss und beteiligten sich an einer Gespenstersuche.

Die Vorsitzende dankte besonders den jeweiligen Wanderführern, die dafür sorgten, dass jede Wanderung zu einem Erlebnis für alle Beteiligten wurde. Weiter wurde dem Vorstand und einer großen Zahl von Mitgliedern für ihre Mitarbeit gedankt.

Wanderwart Reinhold Bauer zeigte in einem Zahlenspiegel das abgelaufene Wanderjahr auf. Die Wandertätigkeit umfasste 13 Halbtageswanderungen, drei Tageswanderungen und die Mehrtagesfahrt mit zusammen 512 Teilnehmern, davon 58 Gastwanderer. Bei der anstehenden Wanderer-Ehrung am 17. März werden 32 Wanderer und 4 langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Der neue Wanderplan 2019 zeigt wieder viele Höhepunkte auf, dazu zählen 13 Halbtagswanderungen kreuz und quer durch den Odenwald und die Bergstraße, vier Tageswanderungen über die Darmstädter Hügel, in den Luisenpark, die neue Altstadt Frankfurt und den Rheinterrassenweg und die Mehrtagesfahrt in den Harz. Ein weiteres Angebot umfasst das Fitness-Wandern jeden Donnerstag mit Daniela Liebescher.

Vorstand wiedergewählt

Über die finanzielle Lage des Odenwaldklubs Lindenfels gab Rechner Günter Bauer Auskunft. Er legte einen Haushalt vor, dessen Richtigkeit von den Kassenprüfern Peter C. Woitge und Josef Schneider bestätigten, so das dem Vorstand ein stimmig Entlastung erteilt wurde.

Rasch vollzogen war die Wahl des Vorstandes für die nächsten drei Jahre. Unter der Wahlleitung von Peter C. Woitge wurde der geschäftsführende Vorstand bis auf Wanderwart Reinhold Bauer, der nicht mehr zur Wahl stand und dem Regina Richter für seine jahrelange Tätigkeit herzlich dankte, einstimmig wiedergewählt. Vorsitzende bleibt Regina Richter, stellvertretender Vorsitzender Axel Hartmann, Rechner Günter Bauer, Schriftführer Werner Hunkeler. Neuer Wanderwart ist Rangold Richter. Als Beisitzer wurden gewählt: Reinhold Bauer, Gottfried Krasemnann, Daniela Liebscher, Maria Perking und Christa Bauer. Zu Kassenprüfern wurden Heiner Wider und Günter Horn gewählt.

Die Versammlung wurde mit einer Bilderschau des abgelaufenen Jahres durch Regina und Rangold Richter beendet. li

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019