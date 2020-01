Besucher aus Frankreich erwartet

Lindenfels.Der Freundeskreis Moëlan-sur-Mer – Lindenfels lädt für den 31. Januar (Freitag) alle Mitglieder und Freunde zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus ein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Klassiker wie Vorstandswahlen, Kassenlage und der Jahresbericht für 2019. Auch Interessenten, die einfach nur einmal reinschnuppern wollen, sind beim Freundeskreis immer herzlich willkommen. „Städtepartnerschaften und Völkerverständigung über Grenzen hinweg funktionieren nur, wenn sich möglichst viele Menschen daran beteiligen“, sagt Pascale Rippl, Vorsitzende des Freundeskreises.

Ein besonderer Programmpunkt auf der Jahreshauptversammlung ist in diesem Jahr die Vorbereitung für die Besuche der französischen Jugend- und Erwachsenengruppen in Lindenfels. Denn die Monate April und Mai stehen ganz im Zeichen von Besuchergruppen aus der Bretagne.

Vom 11. bis 21. April werden französische Jugendliche bei in der Burgstadt zu Gast haben, und vom 21. bis 24. Mai wird eine große Erwachsenen-Delegation aus Moëlan-sur-Mer erwartet. „Das muss gut vorbereitet werden. Momentan erarbeiten wir ein Programm. Außerdem benötigen wir wieder die Unterstützung der Lindenfelser Bürger, damit wir unsere Gäste gut unterbringen und ihnen in den Familien unsere Odenwälder Kultur und Gastfreundschaft vermitteln können“, hoffen Rippl und ihr Team auf rege Unterstützung der Bevölkerung.

Der Gegenbesuch von Lindenfelser Jugendlichen in Moëlan-sur-Mer wird in diesem Sommer vom 5. bis 16. Juli stattfinden. Es sind noch Plätze frei und der Freundeskreis nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen. Auch die Unterbringung der Lindenfelser Jugendlichen im Finistère wird in Gastfamilien erfolgen, so dass intensive und authentische Urlaubserfahrungen garantiert sind.

Damit die Hauptversammlung keine trockene Angelegenheit, sondern in geselliger Atmosphäre über die Bühne gehen wird, setzt der Freundeskreis auch in diesem Jahr wieder auf das bewährte Erfolgsduo: Baguettes und Rotwein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020