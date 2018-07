Betrüger und ihre Tricks rechtzeitig erkennen

Anzeige

Lindenfels.„Sie haben gewonnen“ – Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. So ist beispielsweise die Zahl der Strafanzeigen wegen telefonischer Gewinnofferten seit 2010 bundesweit kontinuierlich gestiegen. In Einzelfällen sind Schadenssummen im fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Um die Bevölkerung für diese Form des Trickbetrugs zu sensibiliseren, lädt die Stadt Lindenfels zusammen mit dem Polizeipräsidium Südhessen, der Arbeiterwohlfahrt Lindenfels und dem VdK Lindenfels zu einem Informationsvortrag für Donnerstag, 9. August, 15 Uhr, in das Bürgerhaus (Burgstr. 36), ein.

Oft sind Senioren die Opfer

Ganz besonders häufig hätten es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen, schreiben die Veranstalter. Ziel dieser unliebsamen Besucher sei es, Einlass in die Wohnung zu finden, denn dort seien in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten.