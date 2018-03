Anzeige

Rimbach.Landeskunde steht im Fremdsprachenunterricht immer wieder auf dem Plan. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach hat sich Englischlehrerin Christina Knaup dazu jetzt etwas überlegt, um den Kindern London interessant zu machen:

Die Schüler beschäftigten sich intensiv mit den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der englischen Hauptstadt. Sie stellten ein „Sights book“ zusammen, in dem die wichtigsten Fakten mit Bildern untermalt wurden. Fächerübergreifend erstellten sie im Kunstunterricht und an einem zusätzlichen Kunstprojekttag mit Werner Hendler 3D-Modelle einiger Sehenswürdigkeiten. So entstanden unter anderem die Tower Bridge und Big Ben. Die Modelle sind im Schulgebäude der Haupt- und Realschule ausgestellt.

Zum Abschluss der Einheit bedankte sich die sechste Klasse um Klassenlehrerin Knaup bei Hendler für die Unterstützung. Seine Hilfestellung ging weit über den Kunstunterricht hinaus. is