Bilder aus Quark, Salz und Wasser

Lindenfels.Im kommenden Jahr gibt es an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels eine Projektwoche, für die das Kollegium den Künstler Walter Rosam aus Eschau gewonnen hat. Seit 20 Jahren leitet dieser Kunstprojekte in Schulen und Kindergärten und hat eigens dafür ein Konzept erarbeitet.

Im Rahmen eines pädagogischen Tages gab Rosam dem Schulteam die Gelegenheit, die Arbeitstechniken kennenzulernen und auszuprobieren. Nach einer kleinen Einführung in die Welt der Farben – Rosam hatte Farbpigmente mit Quark, Hirschhornsalz und Wasser angerührt – ging es direkt los.

„Wir starten mit der Grundierung. Jetzt können Sie barfuß über die Leinwand laufen.“ Gesagt, getan. In Dreierreihen – bei bester Laune, die Arme beim Nachbarn eingehakt – liefen die Kollegen über den vorgeschnittenen Stoff und verteilten die aufgebrachten Farbkleckse von Mal zu Mal mehr. So ergab sich schon nach kurzer Zeit ein Hintergrund mit farblich gelungenen Übergängen, der für sich allein schon als eigenständiges Bild wirken könnte.

Nach einer kurzen Trocknungszeit durften sich in einem zweiten Schritt alle Teammitglieder der Reihe nach wahllos auf die Leinwand legen, um ihre Umrisse abmalen zu lassen. Bei insgesamt 15 Personen ergaben sich zahlreiche Überschneidungen, die mit Ölkreide ausgemalt wurden. Nach und nach entstand ein mosaikartiges Gesamtkunstwerk, das seinen Platz im Lehrerzimmer finden soll.

Auf die zweite Leinwand brachten einige Kollegen ebenfalls mit Ölkreide Grashalme in verschiedenen Farbtönen auf. Unter der Anleitung von Walter Rosam entstand ein eindrucksvolles Gräserbild, das seine Wirkung erst recht entfaltete, nachdem es auf einen Keilrahmen aufgespannt worden war.

Auch mit der Frottagetechnik sowie dem Malen von Porträts machte Rosam das Team vertraut. „An so einem Tag wird einem bewusst, wie viel Kreativität in unserem Kollegium steckt“, meinte eine Lehrerin. „In jedem steckt ein Künstler“, fügte Rosam hinzu. Genau das sollen auch die Kinder im nächsten Jahr erleben und erfahren. red

