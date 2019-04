Bis August Vollsperrungen auf der L 3099

Winkel/Glattbach.Am kommenden Montag, 29. April, beginnt die Baumaßnahme zur Deckenerneuerung auf der Landesstraße 3099 zwischen dem Lindenfelser Stadtteil Winkel und der Einmündung in die Bundesstraße 47, inklusive der Sanierung der Landesstraße in der Ortsdurchfahrt Glattbach. Dies teilte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit.

Erster Abschnitt dauert bis Mai

Die Baumaßnahme werde in fünf Bauabschnitten unter Vollsperrung des jeweiligen Abschnittes durchgeführt und dauere voraussichtlich bis Mitte August an. Begonnen werde am Montag mit den Arbeiten in Bauabschnitt eins zwischen der Einmündung der B 47 und der Einmündung der Kreisstraße 55 (Ortsstraße) in Glattbach. Diese Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Ende Mai. Die Umleitungsempfehlung führt ab Glattbach über die K 55 Richtung Seidenbuch, weiter über Schannenbach und Raidelbach bis zur B 47.

Nach den Arbeiten in Bauabschnitt eins folgen die Arbeiten in Bauabschnitt fünf, der voraussichtlich vor den Sommerferien abgeschlossen wird. In den Ferien erfolgen dann die Arbeiten in den restlichen Bauabschnitten. Über die Details zu den weiteren Bauabschnitten werde Hessen Mobil gesondert informieren, heißt es weiter.

Bei der gesamten Baumaßnahme handele es sich um eine Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt des Lindenfelser Stadtteils Glattbach, sowie auf der L 3099 vor und nach Glattbach. Dabei werde die Fahrbahndecke, teilweise samt Asphalttragschicht, zunächst abgefräst und dann neu aufgebaut.

Die Bankette würden erneuert. In Glattbach werde ein Fahrbahnrand abgetragen und wiederhergestellt. Die Einmündungsbereiche der Seitenstraßen würden an den neuen Fahrbahnbelag angepasst und im Auftrag der Stadt Lindenfels die Gehwege punktuell instandgesetzt. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 1, 1 Millionen Euro. red

