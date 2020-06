Bismarckturm ist ein beliebtes Ausflugsziel

Lindenfels.Der vordere Odenwald hat für Ausflügler weit mehr zu bieten, als nur das bei Touristen besonders beliebte Felsenmeer in Reichenbach. Davon kann sich überzeugen, wer noch ein paar Kilometer weiter in die Nachbarstadt Lindenfels fährt. Rund um die im Jahr 1907 fertiggestellte Bismarckwarte auf der Litzelröder Höhe in Lindenfels waren am Pfingstwochenende viele Spaziergänger, Wanderer und Mountainbiker unterwegs und genossen in großartiger Landschaft bei strahlendem Sonnenschein die Bewegung an der frischen Luft. Wer Lust hatte, konnte die 60 Stufen des Aussichtsturms erklimmen und herrliche Ausblicke über Lindenfels und Reichelsheim genießen. fred/Bild: fred

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020