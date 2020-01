Bistum möchte Vorschläge hören

Fürth.In das Thema Sanierung des katholischen Jugendheims in Fürth könnte Bewegung kommen. „Wir sind jedenfalls gehört worden“, berichtet der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Gemeindevertretung, Bernd Schmitt. Die Christdemokraten hatten die Causa Jugendheim im August zu einem Politikum gemacht, als sie einen offenen Brief an Bischof Peter Kohlgraf schickten. Darin wurde auch die Option ins Spiel gebracht, dass die Immobilie durch einen kirchlichen Verein, die Pfarrgemeinde oder einen anderen Verein, eine andere Institution, aus Fürth übernommen wird.

Ein Ansatz, der in Mainz nicht auf völlig taube Ohren gestoßen ist. So ist jedenfalls die Antwort auf einen Brief der Fürther CDU zu interpretieren. Sie kam nicht von Bischof Peter Kohlgraf persönlich, aber aus dessen Baudezernat: „Wir sind angehalten, konkrete Vorschläge zu unterbreiten“, berichtete Schmitt. Stand der Dinge ist, dass der Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer ein Gespräch mit dem Bistum vereinbart, zu dem ein Vertreter aus Mainz nach Fürth kommt. „Dabei können Lösungen aufgezeigt werden – von beiden Seiten. Das ist besser, als ewig hin und her zu schreiben“, so Schmitt.

Die Christdemokraten waren im vergangenen Sommer vorgeprescht, nachdem die dringend notwendige Sanierung des für Pfarr- und Gesamtgemeinde bedeutsamen Jugendheims bei der Bistumsleitung in einer Schublade verschwunden zu sein schien. Eine von Generalvikar Dietmar Giebelmann im Januar 2016 gegebene Zusage ist hinfällig. Giebelmann ist inzwischen im Ruhestand, und aus Mainz hieß es im Sommer: „Wenn es für manche Projekte Zusagen der früheren Bistumsleitung gegeben hat, so muss man natürlich bedenken, dass diese unter anderen finanziellen Voraussetzungen gegeben worden sind.“

Treffpunkt für die Jugend

Das in die Jahre gekommene Jugendheim spielt als Veranstaltungsort sowie als Treffpunkt für Jugendliche eine wesentliche Rolle für Fürth. Die 2016 von Giebelmann akzeptierte Planung sieht vor, dass der Gebäudeteil für die Katholische Junge Gemeinde erhalten bleibt. Hier sind die Gruppenstunden, die Räume dienen auch als Treffpunkt für die Jugendlichen.

Die Toiletten sollen in einen kleinen Anbau im Innenhof verlegt werden und damit barrierefrei auch den Gottesdienstbesuchern in der Pfarrkirche zur Verfügung stehen. Der Eingang ins Pfarr- und Jugendheim wird verlegt und ebenfalls behindertengerecht gestaltet. Im vorderen Teil bleiben Vereinsräume und Küche an ihrem Platz. Gleiches gilt für Bühne und Saal. Hinzu kommt eine grundlegende Sanierung des Dachs.

Inwieweit diese Pläne aufrechtzuerhalten sind oder eine abgespeckte Lösung Aussicht auf Umsetzung hat, wird eventuell das Gespräch mit dem Bistumsvertreter zeigen. arn

