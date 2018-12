Blumen für die Bank-Jubilare

Lindenfels/Fürth.Die Volksbank Weschnitztal hat in einer Feierstunde in der Filiale in Fürth langjährige treue Mitarbeiter für ihr Engagement ausgezeichnet. Vorstand Christian Joos überreichte den Geehrten herbstliche Blumensträuße.

Seit 40 Jahren arbeitet Horst Schuster bei der Volksbank, bei der er bereits seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Ab August 1980 war er Kundenberater und ab 1987

...