Bodenplatte des neuen Feuerwehrhauses wird bald verlegt

Lindenfels.Die Bauarbeiten am neuen Gerätehaus der Lindenfelser Feuerwehr an der Freiensehnerstraße nehmen so nach und nach Fahrt auf.

Wie Judith Bigalke vom städtischen Bauamt erläuterte, standen diese Woche verschiedene Leitungsarbeiten an. Als Nächstes gehe es mit der Arbeit an der Bodenplatte weiter.

Der erste Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus war im September 2018 erfolgt. Das zuständige Architekturbüro rechnet mit etwa einem Jahr Bauzeit. kbw/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019