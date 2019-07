Brettspiel für Mathe-Sieger

Reichelsheim.Bereits im Februar wurde der Mathematikwettbewerb für Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe vom Zentrum für Mathematik i Bensheim ausgerichtet. Daran beteiligte sich auch die Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim, die zum Schuljahresende ihren Schulsieger auszeichnete.

Adrian Mozdzierski aus der Klasse E2b (BILD: GAZ)erhielt bei der Siegerehrung ein asiatisches Brettspiel als ersten Preis. Die Auszeichnung übergab Tina Schäfer als betreuende Mathematiklehrerin und Vertreterin der Mathefachschaft sowie Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht.

Der hessische Mathematikwettbewerb E wurde im März 2000 eingeführt und wird im Auftrag und in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium jährlich veranstaltet. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand in diesem Jahr eine eineinhalbstündige Klausur mit Aufgaben, die deutlich über den üblichen Schulstoff hinausgehen.

Insgesamt 750 Teilnehmer

Die Teilnahme war freiwillig und richtete sich vor allem an mathematisch begeisterte Schüler. An der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim hatten vier Schüler aus der E-Phase teilgenommen. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 750 Schüler aus 68 hessischen Schulen am Mathematikwettbewerb der E-Phasen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019