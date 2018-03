Anzeige

Lindenfels.Nachdem die Ausstellungssaison und auch der Kleintiermarkt beendet sind, kümmern sich die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Ornis Lindenfels um den Nachwuchs bei Hühnern und Tauben. So wurden die Tauben zusammengepaart und auch die Hühnerstämme zusammengstellt.

Nur so werde sichergestellt, dass auch im kommenden Winter viele schöne Tiere auf Schauen gezeigt werden könnten, schreibt der Verein. Bruteier können heute (Donnerstag) in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr – sauber und mit Name und Einlegedatum versehen – bei den Brutmeistern Dennis und Heiko Hübner im Brutraum in Schlierbach abgegeben werden.

Weitere Abgabetermine sind der 8. und der 22. März (jeweils Donnerstag) zur gleichen Zeit. Am 17. und 18. März werden die Züchter des Ornis beim Ostermarkt in Lindenfels einen Schaubrüter aufbauen, an dem die Besucher beobachten können, wie die Küken das Licht der Welt erblicken. red