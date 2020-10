Winkel.Wegen der Straßenarbeiten in der Buchwaldstraße in Winkel wird die Strecke zwischen Am Hofacker bis zu den Hausnummern 20 und 27 nochmals gesperrt werden. Wie die Lindenfelser Stadtverwaltung mitteilte, ist die Straße ab morgen (Dienstag) nicht mehr befahrbar. Die Arbeiten sollen am 11. Dezember beendet sein.

Die Zufahrt aus beiden Richtungen – von der L 3099 talaufwärts sowie von der B 47 talabwärts – ist bis zur Absperrung möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020