Buchwaldstraße wird zur Baustelle

Lindenfels.Baumaschinen, Gruben unter der Fahrbahn und geschäftige Arbeiter werden in den kommenden Monaten ein gewohnter Anblick im Lindenfelser Stadtteil Winkel sein. Der Abwasserverband Oberes Weschnitztal (AOW) will in der Buchwaldstraße den Kanal erneuern. Die Stadt Lindenfels nutzt die Gelegenheit, um die marode Fahrbahn zu erneuern. Auch neue Trinkwasserleitungen werden verlegt.

Der

...