Anzeige

Lindenfels.Eine Buchhandlung aus Fürth engagiert sich schon seit einigen Jahren bei der Leseförderung an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. So auch in diesem Jahr mit einer Lesetüte für die Erstklässler, gefüllt mit zwei Erstlesebüchern, einem Lesezeichen und einem Brief an die Eltern. Die Bücher, die sich an Leseanfänger richten, werden von zwei Kinderbuchverlagen zur Verfügung gestellt.

Das Besondere an den Lesetüten ist die individuelle Gestaltung: Die Zweitklässler haben für ihre jüngeren Mitschüler die Tüten bemalt und beschrieben.

Die Kinder der Klassen 1a und 1b begutachteten die Tüten neugierig, packten den Inhalt aus und durften bereits im Unterricht die Bücher betrachten.