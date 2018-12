Bürger fordern besseren Schutz des Waldes

Lindenfels.Einwohner von Lindenfels machen sich Sorgen um den Zustand des umliegenden Waldes– und haben sich deswegen zu einer Bürgerinitiative mit dem Namen Fight for Forest Odenwald zusammengeschlossen. Nach Angaben des Mitbegründers Hakan Günder gehören dem Zusammenschluss bisher 21 Personen aus Lindenfels an. Der Namenszusatz „Odenwald“ sei bewusst gewählt worden, um zu signalisieren, dass sich auch Bürger aus benachbarten Kommunen anschließen können.

Kritik an Erntemaschinen

Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind der Ansicht, dass bei der Bewirtschaftung des Waldes zu sehr darauf geachtet wird, ob die Kommune hohe Erträge aus dem Holzverkauf erzielt und zu wenig auf den Umweltschutz. Sie kritisieren auf ihrer Internetseite unter anderem „zahlreiche Fällungen und Baumverletzungen“ sowie den Einsatz von großen Maschinen bei der Holzernte.

Es sei nicht die Aufgabe des Waldes, „von Menschenhand erschaffene Finanzprobleme mitzutragen, nur weil er griffbereit und wehrlos zur Verfügung steht“, heißt es dort weiter. Die Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes müsse zum Wohl der Bürger stets im Vordergrund stehen.

Als Ziele nennen die Waldschützer unter anderem die Einführung einer selektiven Forstwirtschaft, bei der gezielt einzelne Bäume an verschiedenen Stellen gefällt werden, und den Verzicht von Vollerntemaschinen und Tragrückeschleppern. Stattdessen sprechen sie sich für eine Bewirtschaftung mithilfe von Rückepferden aus, die nur wo notwendig mit Vorrückeraupen – wesentlich kleineren und leichteren Maschinen, die nach Einschätzung der Aktivisten weniger Druck auf den Waldboden ausüben – unterstützt werden sollen. Des weiteren fordern sie die Einführung einer ökologischen Waldzertifizierung und die Einhaltung von Brut- und Setzzeiten. Nachpflanzungen nicht heimischer Baumarten lehnen sie ab.

Wie der Homepage ebenfalls zu entnehmen ist, gehört die Lindenfelser Gruppierung der sogenannten Bundesbürgerinitiative Waldschutz an, die derzeit Stimmen für eine Petition sammelt, in der Änderungen des Bundeswaldgesetzes und neue Leitlinien für die Forstwirtschaft in Deutschland fordert. kbw

Info: Internetseite der Initiative: fff-odenwald.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018