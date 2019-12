„Bürgerinitiative informiert unvollständig“

Lindenfels.Joachim Terporten, der Vorsitzende der SPD Lindenfels, weist in einer Stellungnahme Kritik von Arthur Marquard, dem Sprecher der Bürgerinitiative zur Abschaffung der Straßenbeiträge in Lindenfels, zurück. Marquard hätte gerügt, dass sich die SPD in Lindenfels mit ihrer Ablehnung einer Abschaffung der Anliegerbeiträge nicht an die Beschlüsse übergeordneter Gremien der Partei halte.

„Abgesehen davon, dass in einer Demokratie eine Parteimitgliedschaft nicht heißt, dass einzelne Mitglieder mit jeder Position der Gesamtpartei einverstanden sein müssen, informiert Marquard bewusst unvollständig“, schreibt Terporten. Die korrekte Passage aus dem Landtagswahlprogramm der SPD vom vergangenen Jahr laute: „Ziel der SPD ist es, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Die Kommunen brauchen dafür einen finanziellen Ausgleich, den das Land tragen muss. Denn auch ohne die Erhebung von Beiträgen müssen die Kommunen den Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur leisten können. Hier besteht erheblicher Investitionsbedarf. Wir wollen deshalb den Kommunen eine Investitionspauschale zur Verfügung stellen, die den Verlust der Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen ausgleicht.“

Die schwarz-grüne Landesregierung habe bisher die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen. Die Kommunen würden mit den Anliegergebühren alleine gelassen. Diese Position sei der Bürgerinitiative schon vor über einem Jahr erläutert worden. „Es stellt sich die Frage, wie lange sich die Bürgerinitiative einen Sprecher leisten will, der seit über einem Jahr bewusst falsch informiert und was dessen eigentliche Beweggründe sind“, schreibt Terporten weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019