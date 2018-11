Bürgerinitiative trifft sich heute

Winterkasten.Zu einem Stammtisch lädt die Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Vorderer Odenwald (Bügevo) ein. Er findet heute, Freitag, im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Gerade nach der Landtagswahl sei es wichtig, dass die Bürgerinitiative am Ball bleibt. „Es gilt nach wie vor, die Politik und ihre Akteure auf die mehr als kritische Entwicklung der medizinischen Versorgung unserer Region hinzuweisen und den Bürgerwillen kundzutun“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Informationen

Neben der Aufarbeitung einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl, die die Bürgerinitiative veranstaltet hatte, gelte es, bei dem Stammtisch, Mitglieder und interessierte Bürger über aktuelle Entwicklungen, Aussichten und weitere Aktionen, zu informieren.

„Wir sind noch lange nicht müde und es mangelt auch nicht an Einsatzwillen, um die Belange der ländlichen Region, hinsichtlich einer schwindenden medizinischen und ärztlichen Versorgung, zu transportieren und die Verantwortlichen im Kreis Bergstraße und auf Landesebene in die Pflicht zu nehmen“, schreibt Vorsitzende Christiane Hennrich in der Ankündigung zu dem Stammtisch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.11.2018