Burgruine erstrahlte im Licht

LINDENFELS.In Zeiten, in denen es darum geht, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist vieles anderes. Das gilt auch für das Lindenfelser Burg- und Trachtenfest.

Eigentlich hätte am nunmehr zurückliegenden Wochenende gefeiert werden sollen. Stattdessen setzten die Lindenfelser ein Zeichen und erinnerten an den Termin.

Auf ein Feuerwerk, wie sonst zu dem großen Fest üblich, wurde zwar verzichtet, doch am Samstagabend war das Burggemäuer nach Einbruch der Dunkelheit bunt illuminiert.

Böller als Ankündigung

An jenem Abend, an dem die alsdann erstrahlende Beleuchtung mit drei lauten Schwarzpulverböllern vom Schützenverein angekündigt wurde, war die Stimmung in der Stadt bestens, in den lauen Sommerstunden sind etliche Einwohner der Stadt auf den Straßen unterwegs gewesen, um sich die bunterstrahlende Burg anzusehen. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020