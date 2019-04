CDU diskutiert mit Bürgern

Lindenfels.Der CDU-Stadtverband Lindenfels lädt für Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr zu einem offenen Stammtisch ins Gasthaus Waldschlösschen ein. Unter dem Motto „Wo drückt der Schuh?“ haben Bürger Gelegenheit, mit CDU-Mitgliedern zu diskutieren, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Wer mag, kann dabei die bereitgestellte Mai-Bowle genießen. Themen, die es wert seien, näher beleuchtet zu werden, gebe es viele, wie der Vorsitzende Udo Pfeil in einer Vorstandssitzung feststellte. Ein Beispiel sei das geplante Informationszentrum auf der Burg, das mit immensen Kosten verbunden sei. Ein Nutzungskonzept und die Folgekosten des teuren Prestigebaus würden „den Bürgern permanent vorenthalten“, kritisiert die CDU.

„Während man mit der Beschaffung eines notwendigen Buswartehäuschens in Schlierbach Finanzierungsprobleme hat, wird hier viel Geld unter falscher Prioritätensetzung verschwendet“, kritisierte Pfeil.

Offen sei auch die Frage, wie es mit dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Luisenkrankenhauses weitergehe. „Außer dass es den Besitzer gewechselt hat, ist aus dem Rathaus nichts zu hören. Ähnlich verhält es sich bei der geplanten neuen Nutzung des St. Josefsheims. Wie wirkt ich diese auf die Burgstraße aus und wie stellt sich die Stadt die Ausweisung von zusätzlichen Parkplätzen vor?“

In vielen Kommunen werde über die Abschaffung der Straßenbeiträge diskutiert. In Lindenfels sei dies bisher jedoch kein Thema, so CDU-Chef Pfeil. In Kolmbach sorgten sich Bürger vor der Einrichtung einer Bauschutt-Recycling-Anlage.

Da es genug Themen gebe, die den Bürgern auf den Nägeln brennten, werde der CDU Stadtverband künftig regelmäßige Stammtischabende anbieten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019