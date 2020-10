CDU Lindenfels sucht Mitstreiter

Lindenfels.Die Veranstaltung der Lindenfelser CDU mit Björn Hekmati zum Thema „Stadtentwicklung der Stadt Lindenfels“ am kommenden Dienstag (3. November) im Bürgerhaus entfällt. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen im Kreis hat der CDU-Stadtverband in Absprache mit dem Referenten entschieden, den Vortragsabend zu verschieben.

Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben. Hekmati von der TU Darmstadt berät Kommunen bei der Entwicklung städtebaulicher Leitbilder und war in den vergangenen Wochen mehrfach in Lindenfels unterwegs, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Die örtliche Entwicklung sei in vielen Bereichen rückläufig, schreibt der Stadtverband der CDU in ihrer Presseerklärung. Es gehe darum, die Attraktivität von Lindenfels zu erhöhen.

Die CDU will bei der Kommunalwahl im Frühjahr mit einer eigenen Liste antreten und sucht noch Interessenten, die bereit sind sich für Lindenfels und die Stadtteile zu engagieren. Eine Mitgliedschaft in der CDU ist hierbei keine Bedingung. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020