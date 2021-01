CDU-Stammtisch im Internet

Lautertal.Für Freitag, 29. Januar, lädt die Lautertaler CDU zu ihrem nächsten offene Stammtisch ein. Beginn ist um 19 Uhr. Da kein persönliches Treffen möglich ist, hat sich der Parteivorsitzende Carsten Stephan etwas Neues einfallen lassen.

„Auch wir von der CDU passen uns den Gegebenheiten an und werden das erste Mal den Stammtisch als virtuelle Gruppe vor dem eigenen Laptop oder Computer mit Kamera durchführen. So geben wir allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich auch in diesen besonderen Zeiten gemeinsam mit uns auszutauschen“, kündigte Stephan an. Wer bei dem Treffen dabei sein möchten, kann sich bei der CDU melden. Dabei können auch bereits Hinweise auf gewünschte Themen und besondere Anliegen gegeben werden.

Kurz vor dem Treffen werden die Zugangsdaten versendet. Mit einem Klick auf die zugesandte Verlinkung gelangt man in den virtuellen Raum zum Reden, Diskutieren und Sich-Mitteilen. Als Gast und gleichzeitig als Gastgeberin – sie stellt den virtuellen Raum zur Verfügung – wird die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland dabei sein. Auch sie stellt sich den Fragen der Bürger.

Mit dieser neuen Möglichkeit, die es in dieser Form das erste Mal gibt, hofft die CDU Lautertal, dass trotz der Corona-Pandemie der Kontakt und Austausch zwischen Politik und Bürgern aufrecht erhalten werden kann. Die sei eine Herzensangelegenheit für ihn, so Vorsitzender Carsten Stephan. red

Info: Anmeldung über E-Mail: info@cdu-lautertal.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021