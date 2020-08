CDU sucht Mitstreiter für die Kommunalwahl

Lindenfels.Die Lindenfelser CDU hatte zur Mitgliederversammlung eingeladen. Zu Gast waren auch Bundestagsabgeordneter Michael Meister und Landtagsabgeordnete Birgit Heitland. Der Vorsitzende Udo Pfeil hatte einen Überblick über die Aktivitäten im Stadtverband vorbereitet. Bei der Umsetzung des MVZ für Lindenfels war der Stadtverband engagiert tätig, es gab mehrere Gespräche an denen CDU-Vertreter teilnahmen. In der Burgstraße wurde ein Infokasten aufgestellt, es gab einen Bürgerstammtisch zu aktuellen Lindenfelser Themen, ein Bürgerbrief wurde herausgegeben und es fand ein Treffen mit der Bürgerinitiative Straßenbeiträge statt.

Schatzmeister Kurt Höbel hatte einen Überblick über die Ein- und Ausgaben des Stadtverbandes zusammengestellt, der Vorstand wurde entlastet und Dagmar Pfeil und Heinz Schmitt zu neuen Kassenprüfern gewählt. Die Vorstandswahlen wurden auf Dezember verschoben, weil nicht alle Posten besetzt werden konnten. Der Lindenfelser CDU Stadtverband ist bestrebt, zur nächsten Kommunalwahl mit einer eigenen Liste anzutreten. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass sich einige Personen aus Lindenfels und den Stadtteilen bereiterklären, sich für unsere Stadt einzusetzen.

Ehrung für Rangold Richter

Die CDU erzielte in Lindenfels bei vielen Wahlen einen hohen Stimmenanteil, dies kann auch bei der nächsten Kommunalwahl der Fall sein. Voraussetzung ist jedoch, dass eine CDU Liste zustande kommt. Mit der aktuellen kleinen Mitgliederzahl ist dies nicht möglich, weshalb die CDU ihr nahe stehende Personen bittet, sich zur Mitarbeit bereitzuerklären. Bei Interesse gibt es nähere Informationen bei Peter Woitge 06255/4071 oder Kurt Höbel unter 06255/952224.

Eine Ehrung erhielt Rangold Richter, der seit 25 Jahren Mitglied in der CDU ist. Richter war seit 1981 kommunalpolitisch für Lindenfels tätig. 1989 wurde er Stadtverordneter und blieb dies für 27 Jahre. 19 Jahre war Richter Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Landwirtschaft und Forsten. Rangold Richter ist Mitglied im Vorstand der CDU und war auch bereits als Delegierter bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen der CDU tätig. Er engagierte sich als Gründer der Tischtennisabteilung in Lindenfels und übernahm für sieben Jahre den Vorsitz.

Richter wechselte dann in die Tennisabteilung, wo er zunächst stellvertretender Vorsitzender wurde und dann ebenfalls für sieben Jahre den Vorsitz übernahm. In dieser Zeit wurde der dritte Tennisplatz in Lindenfels gebaut.

Im Schwimmbadverein war Richter ebenfalls aktiv, er war maßgeblich beteiligt an der Bürgerbefragung zu Erhalt des Schwimmbades und an der Entscheidung, dass ein Darlehen zur Renovierung des Freibades in Höhe von 1,5 Millionen Euro mit 300 000 Euro angespart wurde. Dieses Geld floss letztlich in den städtischen Haushalt. Weitere Vorstandstätigkeiten hat Richter beim Odenwaldklub und beim Verein „Das Deutsche Drachenmuseum“ inne. Michael Meister verlas die Ehrenurkunde der CDU und überreichte die Ehrung. cs/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020