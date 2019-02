Chorkonzert in der Waldhufenkirche

Winterkasten.„Blue Moon“ (blauer Mond) ist das Konzert überschrieben, das der Gospelchor Winterkasten am Sonntag, 3. Februar, ab 17 Uhr in der Waldhufenkirche in Winterkasten gibt.

Der Gospelchor geht in das 20. Jahr seines Bestehens und hat den Kinderchor „Rock your Soul“ der evangelischen Kirche Fürth für den Auftritt eingeladen. Beide Chöre treten in dem etwa einstündigen Konzert zum ersten Mal zusammen auf.

Die Chorleiterinnen Gabriele Thielitz und Bea von Gemünden haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von bekannten Gospels bis zu stimmungsvollen Balladen reicht – zu denen das namengebende Liebeslied „Blue Moon“ gehört.

In dem Popsong wird die Liebe mit dem seltenen Ereignis des blauen Mondes verglichen. Damit ist gemeint, wenn innerhalb eines Monats zwei Vollmonde auftreten, was erst im Oktober 2020 wieder der Fall sein wird.

Dazu kommen neue deutsche Lieder wie „Geh unter der Gnade“ und Stücke des christlichen Liedermachers Clemens Bittlinger. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Chormusik wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019