Chorleiter geht in den Ruhestand

Lindenfels.Der Männergesangverein Eintracht feierte seinen Jahresabschluss. Die 14 Aktiven sangen zur Einstimmung unter der Leitung von Gernot Spielmann das afroamerikanische Spiritual „Geh, ruf es von den Bergen“, im Original „Go Tell It on the Mountain“. Ein Lied, das gleich für weihnachtliche Stimmung im Saal sorgte. Der Chor sang außerdem: „Hallelujah Amen“ und „Licht in der Nacht“.

Gast bei

...