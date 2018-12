Chorleiterkurs beginnt am 19. Januar

Lindenfels.Die beiden Dekanatskantoren des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, Matthias Ernst und Ulrich Kuhn, und ihre Kollegin Gunhild Streit aus dem Ried, bieten ab Samstag, 19. Januar, einen D-Chorleitungskurs an.

Der D-Chorleitungskurs ist eine Ausbildung für neben- und ehrenamtliche Chorleiter mit dem Ziel der D-Prüfung. Die Kategorisierung schafft eine gewisse Vergleichbarkeit.

In diesem Kurs werden die Grundfähigkeiten zur Leitung eines Chors vermittelt. Die Teilnahme ist auch als Auffrischungskurs für nebenamtliche Chorleiter ohne Prüfungsabsicht möglich.

„Wir brauchen immer wieder Nachwuchs“, erläutert Matthias Ernst, der den Michels-Chor in Reichelsheim leitet. In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) werden diese Schulungen dezentral angeboten, sodass jede Region einmal dran kommt. Unentschlossene können sich beim ersten Termin ein Bild von dem machen, was sie in dem Kurs erwartet und sich dann verbindlich anmelden.

Erfahrungsgemäß kann nach dem Besuch von mindestens zwei Kursen die D-Prüfung abgelegt werden. Im Ausnahmefall reicht ein Kurs. Über die Zulassung zur Prüfung entscheiden die Dozenten.

„Singen macht glücklich und schafft etwas Verbindendes, auf die Chorleiter wartet eine gestalterische Aufgabe. Chöre sind aktive Gemeindearbeit, sie bereichern die Gottesdienste“, sagte Matthias Ernst. Derzeit gibt es im Dekanat Vorderer Odenwald 30 Sänger-Chöre. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018