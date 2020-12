Corona-Fall im Seniorenheim Parkhöhe

Lindenfels.In der Seniorenresidenz Parkhöhe betreuen über 100 Mitarbeiter rund 130 Bewohner. Ein Bewohner ist am Coronavirus erkrankt und wird im Krankenhaus behandelt. Der Fall wurde gestern vom Kreis Bergstraße in der täglichen Übersicht über die Infektionszahlen bekanntgemacht. „Allen anderen Bewohnern und Mitarbeitern geht es gut“, berichtete Roswitha Watkins auf Anfrage des BA.

Die Leiterin der Lindenfelser Senioreneinrichtung bedankte sich bei all ihren Mitarbeiter für die gute Zusammenarbeit. Besuche von Angehörigen sind weiterhin möglich. Die Mitarbeiter machen dann einen Corona-Schnelltest und führen die Angehörigen ins Besucherzimmer. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier gibt es in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht. Aber ein weihnachtliches Kaffeetrinken auf jeder Station wird als Ersatz angeboten. An Heiligabend wollte der ökumenische Kirchenchor der beiden Lindenfelser Gemeinden vor der Seniorenresidenz singen. Das Konzert hätten die Senioren hinter Fenstern und auf Balkonen hören können.

Noch kein Termin für die Impfung

Es musste allerdings inzwischen abgesagt werden. „Das ist traurig, musste aber sein“, betonten Heimleiterin Roswitha Watkins und die evangelische Pfarrerin Jutta Grimm- Helbig. Die Bewohner können das als Video aufgenommene Krippenspiel und die Predigt auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Gemeinde ansehen.

Es war ein hartes Jahr für die Bewohner und die Pflegekräfte in der Parkhöhe. Noch habe der Kreis Bergstraße keinen Kontakt wegen der bevorstehenden Impfungen aufgenommen. Roswitha Watkins ist aber zuversichtlich, dass das passieren wird, sobald genügend Impfstoff geliefert sei.

Das Pflegeheim Lebensburg in Lindenfels hat sich auf die Betreuung dementer Menschen spezialisiert. Rund 20 Bewohner werden von 19 Mitarbeitern betreut. „Uns geht es gut“, berichtete so die Heimleitung am Telefon. „Weihnachten feiern wir wie immer. Mit alten Fotos und Musik aus dem CD-Player.“

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020