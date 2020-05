Das neue Ärztehaus ist bald fertig

Die Arbeiten am neuen Standort für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Kreiskrankenhauses und den Ärztlichen Bereitschaftsdienst ÄBD) in Lindenfels biegen auf die Zielgerade ein. Schon Ende Mai soll der Pflegebetrieb von Peter Dziaduszewski, dem Eigentümer der Immobilie, in das frühere Postgebäude an der Nibelungenstraße einziehen - derzeit verrichtet er seine Arbeit in einem Bürocontainer.

Einige Wochen später sollen dann MVZ und ÄBD nachfolgen, voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli. Derzeit sind diese beiden Einrichtungen noch einige Häuser weiteruntergebracht.

In der neuen Bleibe werden die Ärzte und ihre Helfer deutlich mehr Platz zur Verfügung haben als jetzt. Die Gemeinschaftspraxis ist 360 Quadratmeter groß.

