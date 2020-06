„Das Schuljahr anständig zu Ende bringen“

Gadernheim.Eigentlich hatte man sich das Jahr 2020 an der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim ganz anders vorgestellt. Wäre alles normal verlaufen, dann hätte die Schulgemeinde am 27. Juni das 50-jährige Bestehen der MPS mit einem Fest gefeiert. Dafür hatten schon viele Helfer einiges geplant. Schulleiter Alwin Zeiß gab einen kleinen Einblick in das, was sich bis zum Ausbruch der Epidemie im März getan

...