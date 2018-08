Das Team im Lindenfelser Ärztehaus ist jetzt komplett

Anzeige

Das MVZ ist eine Einrichtung des Kreiskrankenhauses. „Mit Michaela Deisler ist es uns erneut gelungen, eine hervorragende Fachärztin der Gynäkologin und Geburtshilfe nach Lindenfels zu holen“, sagt Geschäftsführerin Blumenstock und ergänzt: „Zudem ist ihr direkter Draht in die Gynäkologie am Kreiskrankenhaus ein Plus für Lindenfels. So können wir im Interesse der Patientinnen die Zusammenarbeit zwischen dem Versorgungszentrum und der Frauenklinik stärken.“ Zugleich geht ein Dank an Christine Wies: „Mit ihr verlässt eine geschätzte Ärztin das Zentrum. Sie hat, wie nun auch Michaela Deisler, enorme fachliche Kompetenz in die Arbeit vor Ort eingebracht und aufgrund ihrer menschlichen Art hervorragend ins Team gepasst. Natürlich wünschen wir ihr auch an der neuen Wirkungsstätte alles, alles Gute.“

Mit Michaela Deisler kommt eine Ärztin ans Versorgungszentrum, die ihr Medizinstudium an der Universität Heidelberg absolviert hat. Über Stationen an Krankenhäusern in Schwäbisch Hall und Kaiserslautern führte ihr Weg ins Bergsträßer Kreiskrankenhaus, wo sie unter anderem als Spezialistin für Brustkrebserkrankungen tätig ist. Im Bereich der Frauenheilkunde am MVZ arbeitet Michaela Deisler eng mit Wladlena Hickel zusammen, die montags bis donnerstags die Sprechstunden der Frauenheilkunde führt. red

