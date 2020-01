Das trügerische Gefühl, belohnt worden zu sein

Rimbach.Wie kommt man als Jugendlicher zum Rauchen? Was passiert, wenn man raucht und welche Hilfen gibt es, wenn man wieder damit aufhören will? Diese und andere Fragen waren im Rahmen des Projekts Rauchzeichen Thema in den siebten Klassen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach. Julia Zymolka von der Deutschen Herzstiftung arbeitete in jeweils einer Doppelstunde mit einer siebten

...