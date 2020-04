Dauerkarte für drei Bäder

Lindenfels.Auch in diesem Sommer wird die „Drei-Bäder-Karte-Schwimmbad“ in den Kommunen Birkenau und Fürth sowie in Lindenfels zu haben sein. Deren Bürgermeister haben dafür grünes Licht gegeben, wie es in einer Pressemitteilung der Lindenfelser Stadtverwaltung heißt. Die Karten gelten nicht nur für Familien, sondern auch für Einzelpersonen.

Die Stadt Lindenfels bietet wieder einen Vorverkauf zu ermäßigten Preisen an, der noch bis morgen (Mittwoch) läuft. Dabei gewährt die Stadt einen Nachlass von fünf Prozent auf die Lindenfelser Schwimmbadkarten. Die Drei-Bäder-Karte fällt aber nicht unter diese Nachlassregelung.

Dauerkarten können nur beim Kur- und Touristikservice beantragt werden – der Antrag steht auf der Internet-Seite der Stadt bereit. Karten aus den Vorjahren können dabei einfach verlängert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020