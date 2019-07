Dekanat übernimmt die Kindergärten

Lindenfels.Die Mehrzahl der evangelischen Kindertagesstätten im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald wird vom 1. Januar 2020 an als eine gemeindeübergreifende Trägerschaft (GüT) betrieben. Dafür werden auf Dekanatsebene eine Geschäftsführungsstelle und eine halbe Verwaltungsstelle eingerichtet. In anderen Dekanaten, zum Beispiel im Odenwald und in Darmstadt-Stadt gibt es die GüT bereits. Auch in

...