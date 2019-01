Demo gegen die Schließung

UnterAbtsteinach.„Für die Kinder“ – drei Wörter, die die Demonstration am kommenden Sonntag, 20. Januar, beschreiben. Denn hierfür haben sich einige Mütter aus Abtsteinach zusammengeschlossen und einen friedlichen Protest gegen eine mögliche Schließung der Alla-hopp-Anlage angekündigt.

In der Einladung heißt es unter anderem: „Wir als Mamas möchten gerne ein Zeichen setzen, dass wir um den Erhalt der tollen Anlage kämpfen – denn eine komplette Schließung ist derzeit nicht ausgeschlossen.“

Die Demonstration soll um 14.45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz oberhalb der Anlage am Ortseingang von Unterabtsteinach beginnen. Von dort aus wird der Demonstrationszug durch den Buchackerweg, die Weinheimer Straße und die Hauptstraße zur Alla-hopp-Anlage führen. „Gerne dürft ihr uns mit Transparenten, Trillerpfeifen, Tröten, Trommeln unterstützen“, schreiben die Organisatoren.

Seit einiger Zeit gibt es Diskussionen um die Begegnungsanlage, die direkt angrenzend an Wohnhäuser gebaut wurde. Da die vorgegebenen Lärmgrenzen in den Ruhezeiten nicht eingehalten werden, hatte dies nach einem monatelangen Streit Ende 2018 zu einer zeitweisen Schließung der Anlage geführt. Derzeit ist die Alla-hopp-Anlage bis auf Weiteres für Besucher an Sonn- und Feiertagen nicht zugänglich. nk

