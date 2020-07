Der Betrieb im neuen Lindenfelser Ärztehaus ist angelaufen

Lindenfels.Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Kreiskrankenhauses, der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) und der Pflegedienst Dziaduszewski teilen sich nun neue Räumlichkeiten in Lindenfels. ÄBD und MVZ waren zuvor in einer Praxis am Moelanplatz untergebracht. Im Gebäude der alten Poststelle, das vor kurzem fertig saniert wurde, gibt es mehr Platz für das Ärzteteam, einen großzügigen Wartebereich und die Möglichkeit zu Erweiterungen.

Das MVZ ist montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 8 bis 12.30 und von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 14 Uhr und freitags von 8 bis 17 Uhr. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst behandelt Patienten von mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Eine offizielle Eröffnung des Ärztehauses ist für Mitte August geplant. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.07.2020