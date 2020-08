Der Drache und der Rabe

Lindenfels.Seit zehn Jahren können Besucher des Deutschen Drachenmuseums in Lindenfels in die fantastische Welt der Drachen eintauchen und sich an den zahlreichen und vielfältigen Drachen-Darstellungen erfreuen, die im Haus Baureneck einen würdigen Platz gefunden haben. Tausende Besucher aus der ganzen Welt waren schon zu Gast und haben sich an den über mehrere Stockwerke verteilten Exponaten zum Mythos Drache erfreut.

Das Drachenmuseum bietet auch Sonderausstellungen. Noch bis zum 27. September sind Malereien des Bensheimers Norbert Heeb zu sehen.

Seit Eröffnung des Museums im Jahr 2010 ist das von Kindergarten-Kindern der tschechischen Stadt Trutnov (Trautenau) in einer Collage nachempfundene Wappen ihrer Heimatgemeinde im südöstlichen Riesengebirge fester Bestandteil der Drachen-Wappen-Sammlung. Der Legende nach tauchte der im Wappen dargestellte Drache auf, als die Stadt gerade erbaut wurde. Durch das Geschrei eines Raben – ebenfalls im Wappen dargestellt – waren zwei Bauarbeiter aufmerksam geworden.

Der Bauherr Albrecht von Trautenberg ließ den Drachen einfangen, töten und ihm die Haut abziehen. Im Rathaus der Stadt hängt heute ein ausgestopftes Krokodil, das als Hintergrundgeschichte für das Stadtwappen dient. Ein aus Kupferblech bestehender Lindwurm wird jedes Jahr während der Maifeierlichkeiten zum Rathaus gebracht und dort auf den Turm hochgezogen. fred/Bild: Derigs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020