Der Drache und die Gottheit

Lindenfels.Seit zehn Jahren können Besucher des Deutschen Drachenmuseums in Lindenfels in die fantastische Welt der Drachen eintauchen und sich an den zahlreichen und vielfältigen Drachen-Darstellungen erfreuen, die im Haus Baureneck einen würdigen Platz gefunden haben. Tausende Besucher aus der ganzen Welt waren schon zu Gast und haben sich an den über mehrere Stockwerke verteilten Exponaten zum Mythos Drache erfreut.

Das Drachenmuseum bietet auch Sonderausstellungen. Noch bis zum 27. September sind Malereien des Bensheimers Norbert Heeb zu sehen.

Ist der Drache in westlichen und orientalischen Schöpfungsmythen ein Symbol des Bösen und des Chaos, ein menschen- und gottfeindliches Ungeheuer, das von einem Helden oder einer Gottheit im Kampf getötet werden muss, damit die Welt entstehen und weiterbestehen kann, so hat der Drache im ostasiatischen Raum eine gegensätzliche Bedeutung. Er symbolisiert ein zwiespältiges Wesen mit überwiegend positiven Eigenschaften und gilt als Glücksbringer.

Eine im Jahr 1980 bemalte Porzellan-Figur zeigt einen koreanischen Drachen, der Guanyin zu Füßen liegt. Guanyin ist die Göttin der Gnade und Barmherzigkeit im ostasiatischen Mahayana-Buddhismus. Sie gilt auch als Gottheit der Frauen und Kinder, die bei ihr Trost und Glück suchen. fred/Bild: fred

Dienstag, 11.08.2020