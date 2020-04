Der Herr über die Stadtkasse geht in Rente

Lindenfels.In einer Ecke des Ratssaals der Bürgermeister, in der zweiten die Hauptamtsleiterin, in der dritten die Personalratsvorsitzende, in der vierten der Pressefotograf und irgendwo dazwischen – möglichst weit weg von allen anderen – der scheidendende Mitarbeiter mit Gattin. So sieht in Zeiten der Corona-Krise die Verabschiedung eines verdienten Rathaus-Angestellten aus.

Herbert Katzenmeier

...