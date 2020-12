Der Nikolaus stellt einen Briefkasten auf

Neunkirchen.Am zweiten Adventswochenende ist in Neunkirchen üblicherweise Weihnachtsmarkt. Auch wenn die Bergweihnacht– (wie so viele andere – in diesem Jahr ausfallen wird, haben die Organisatoren für die Kinder ein kleines Trost-Programm ausgearbeitet.

Am kommenden Wochenende, in der Zeit von Freitag, 4. Dezember, um die Mittagszeit, bis zum Sonntag, 6. Dezember, wird der Nikolaus auf dem Marktplatz in Neunkirchen einen Briefkasten aufstellen.

Alle Briefe an den Nikolaus, die die Kinder – mit einem adressierten und frankierten Rückumschlag – in diesen Kasten einwerfen, wird der Nikolaus mit seinen fleißigen Helfern noch vor Heiligabend beantworten. „So können wir zumindest den Kleinsten eine kleine Freude bereiten“, heißt es in einer Ankündigung.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen wird dem Sturm des „Geht nicht“ trotzen und am kommenden Samstag, 5. Dezember, ab 18 Uhr einen musikalisch-besinnlichen Abendgottesdienst anbieten.

„Wir alle bedauern diese Entwicklung sehr. Umso mehr hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr wieder zu einem wunderschönen Markt einladen können. Und dass uns unsere zahlreichen, lieb gewonnenen Aussteller und Gäste und bis 2021 die Treue halten“, schreiben die Organisatoren weiter.

Aussteller für das nächste Jahr können bereits jetzt Kontakt aufnehmen unter E-Mail: melaniekolb1@web.de und Tel.: 0151 / 56968879. red

Info: weihnachtsmarkt- neunkirchen.de

