Lindenfels.Nach den kalten und grauen Tagen, die zum Jahresanfang oft das Bild prägten, hat die Sonne den Odenwald wieder zurückerobert. Das beweist unter anderem diese Momentaufnahme, die BA-Fotograf Thomas Neu bei einem Sonntagsspaziergang in einem Waldstück in der Nähe des Lindenfelser Ortsteils Kolmbach einfing. Auch in den nächsten Tagen soll sie sich öfters zeigen. / red