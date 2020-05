Der Stadt fehlen 600 000 Euro Einnahmen

Lindenfels.Dem Lindenfelser Haushalt drohen nach mehreren Jahren mit Überschüssen wieder große Löcher in den Kassen. Schuld ist die Corona-Krise: Legt die Stadtkämmerei die Mai-Steuerschätzung für Hessen zugrunde – die erste seit Beginn der Pandemie – werden 2020 im Vergleich zum Vorjahr über 600 000 Euro an Einnahmen fehlen. In Zeiten von roten Zahlen bei den Unternehmen und Kurzarbeitsregelungen für

...