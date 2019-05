Der steinige Weg der Israeliten durch die Wüste

Ellenbach.Zeitnahe Aktualität und eine tiefgründige Botschaft verkörperte das Pop-Oratorium „Die zehn Gebote“, das vom Chor Swinging Cords in der Ellenbacher TSV-Halle aufgeführt wurde. In Form von Gospel, Soul, Pop, Rock und Musical vermittelten Chor und Solisten den weltbekannten geistlichen Inhalt.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde das Werk in großen Arenen in Dortmund, Düsseldorf,

...