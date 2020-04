Der Unterricht zu Hause stößt an seine Grenzen

Weschnitztal.Sowohl an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth als auch am Überwald-Gymnasium (ÜWG) in Wald-Michelbach fällt die erste Bilanz zum Schulunterricht zu Hause (Homeschooling) positiv aus. „Nicht nur unsere Schüler, sondern auch das Personal musste sich erst einmal an die neue Situation und den zusätzlich entstehenden Arbeitsaufwand gewöhnen. Die Ferien bieten für alle die Gelegenheit, kräftig

...