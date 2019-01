Lindenfels.Wie bereits kurz angekündigt, bereitet das Deutsche Drachenmuseum eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Der Weltendrache und Tatzelwürmer“ vor. Von Inge Scholz-Stephan wird dabei eine Bilderserie mit verbindenden Texten ausgestellt.

Der doppelköpfige Weltendrache zeigt seine zwei Gesichter mit dem freundlich lachenden Gesicht des östlichen Drachen und dem wutschnaubenden Gesicht des Drachen aus dem westlichen Kulturkreis. Die Künstlerin, 1926 in Halle / Saale geboren, lebte und wirkte freiberuflich und mit Lehraufträgen an Gymnasien seit 1955 im Odenwald und ist 2017 im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie hatte in Halle und in Berlin-Schöneberg Malerei und Grafik studiert. Die Serie des Weltendrachen war bereits bei verschiedenen Ausstellungen zu sehen, unter anderem in China.

Sind die Werke von Inge Scholz-Stephan überwiegend mythologisch geprägt, zeigen die Grafiken von Artur Dieckhoff den Drachen und sein Wesen in humoristischer Art und Weise. Der Hamburger Künstler, der im Allertal eine Buchdruckerwerkstatt betreibt, ist als Schriftsetzer, Büchermacher und Regisseur animierter Holzschnittfilme bekannt.

Seine Serie „Arturs Tatzelwürmer“ ist 1989 in einer Auflage von 30 Stück erschienen und besteht aus neun Farbholzschnitten. Im Besitz des Vereins „Das Deutsche Drachenmuseum befindet sich ein Stück der Serie, die erstmalig im Rahmen der Sonderausstellung in ihrer Gänze ausgestellt werden wird.

Eröffnung am 26. Januar

Die Ausstellung wird am Samstag, 26. Januar, um 14 Uhr eröffnet werden und ist anschließend bis zum 21. Juli im Deutschen Drachenmuseum im Haus Baureneck in Lindenfels zu sehen.

Die Sonderausstellung mit Modellen von Aussichtstürmen und historischen Gebäuden aus der Region von Peter Elbert aus Gadernheim wurde bereits beendet. red

